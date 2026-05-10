Un nuovo rapporto rileva che il 48,4% dei figli di madri sole vive in condizioni di povertà, un incremento rispetto al passato. La bassa presenza di donne occupate nel mercato del lavoro viene collegata a questa situazione, portando a un aumento delle difficoltà economiche per le famiglie monogenitoriali. L’indagine si concentra sui fattori che contribuiscono alla vulnerabilità dei minori in queste famiglie e sulle implicazioni sociali di questa realtà.

? Domande chiave Perché il rischio di povertà aumenta drasticamente nelle famiglie monogenitoriali?. Come influisce la bassa occupazione femminile sul destino dei minori?. Quali servizi mancano per colmare il divario con i modelli europei?. Perché gli assegni di mantenimento non bastano a proteggere i figli?.? In Breve Povertà minorile al 26,7% in Italia, superando il 24,2% della media europea.. Rischio povertà 30,9% per figli di padri soli contro il 48,4% delle madri.. La sociologa Manuela Naldini evidenzia il basso reddito femminile come causa di precarietà.. Copertura servizi 0-2 anni al 39,4%, contro il target europeo del 45% entro 2030.. In Italia il 26,7% dei minori sotto i 16 anni vive in condizioni di povertà o esclusione sociale, una cifra che coinvolge oltre 2 milioni di bambini e supera la media europea del 24,2%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Povertà minorile: il rischio sale al 48,4% per i figli delle madri sole

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