Madri sole dopo il parto | perché la puericultrice può essere fondamentale e perché c’è il rischio che diventi un lusso

Dopo il parto, molte madri sole si trovano a dover affrontare le prime settimane di maternità senza un supporto stabile. La presenza di una puericultrice può fare la differenza, offrendo assistenza e consigli pratici per gestire l’allattamento e le prime difficoltà. Tuttavia, questa figura professionale potrebbe diventare un servizio di nicchia, accessibile solo a poche, lasciando molte donne senza il supporto di cui avrebbero bisogno durante un momento delicato.

«L’ allattamento lo fanno passare come la cosa meravigliosa, stupenda, naturale, però non è sempre così, anzi potrei dire quasi mai. In ospedale promuovono l’allattamento, però non ci sono delle figure specifiche». Inizia così il racconto di chi il post-parto lo vive ogni giorno, entrando nelle case dei neo-genitori quando le luci dei reparti di maternità si spengono e inizia la realtà, spesso durissima, della gestione di un neonato. La tragedia di Catanzaro, dove una giovane madre ha scelto di togliersi la vita insieme ai suoi figli, ha riportato drammaticamente al centro del dibattito la salute mentale delle donne. Non è un episodio isolato, ma il segnale di una solitudine istituzionale che lascia le neo-mamme in un limbo di stanchezza e aspettative tradite, che spesso può anche portare alla depressione post-partum.🔗 Leggi su Open.online

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Sensi di colpa dopo il parto? Perché può succedere e come smettere di torturarsiIl senso di colpa non mai sano e quando colpisce una donna dopo il parto può essere particolarmente pesante.

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