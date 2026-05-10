Potete smetterla? e gli ultras del Venezia pestano lei e il compagno | la follia sul vaporetto L’inseguimento e le ferite | Al collo segni di strangolamento

Un episodio di violenza si è verificato su un vaporetto affollato, quando una donna ha chiesto agli ultras del Venezia di smettere di urlare e di fermare le manovre rischiose. La richiesta ha scatenato un'aggressione da parte del gruppo, che ha aggredito lei e il suo compagno, provocando ferite e segni di strangolamento sul collo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo di alcune persone coinvolte.

È bastato chiedere di smettere di urlare e far ondeggiare il vaporetto affollato per scatenare la reazione folle di un gruppo di ultras del Venezia contro una donna e il suo compagno. È la stessa D.V. a raccontare al Gazzettino cosa le è successo dopo Venezia-Palermo di sabato 9 maggio. La donna, una trentenne veneziana, era salita con il fidanzato sul battello della linea notturna 5.2 a San Marco, imbarcadero D. A bordo, stipati come sardine, c’erano gruppi di ultras della squadra lagunare che saltavano, intonavano cori e facevano oscillare il vaporetto da un lato all’altro. La donna, spaventata, ha chiesto con gentilezza di smettere di urlare nelle orecchie dei passeggeri.🔗 Leggi su Open.online

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