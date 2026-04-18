Bisceglie l’autopsia svela l’orrore | segni di strangolamento sul collo

A Bisceglie sono stati resi noti nuovi dettagli sull’indagine riguardante la morte di Patrizia Lamanuzzi, avvenuta il 15 aprile. L’autopsia ha evidenziato segni di strangolamento sul collo della donna. Gli inquirenti continuano le indagini per chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità. La procura ha avviato verifiche approfondite sulla scena del delitto e sulle persone coinvolte.

Nuovi e inquietanti dettagli emergono dall’indagine sulla morte di Patrizia Lamanuzzi, avvenuta lo scorso 15 aprile a Bisceglie. Gli esami autoptici condotti presso il Policlinico di Bari hanno rivelato segni sul collo della cinquantacinquenne, compatibili con un tentativo di strangolamento, che si aggiungono ai gravi traumi causati dalla caduta dal quinto piano della sua abitazione. La tragedia, che ha il decesso della donna seguito dal suicidio del marito Luigi Gentile, si era consumata dopo una presunta discussione violenta. L’ipotesi investigativa punta verso un omicidio: l’uomo, sette anni più grande della moglie, si sarebbe lanciato dal medesimo balcone dopo averla spinta nel vuoto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, l’autopsia svela l’orrore: segni di strangolamento sul collo Notizie correlate Chi era Alexander Adarich, l’ex banchiere ucraino morto a Milano: segni su volto e collo, ipotesi strangolamentoSulla faccia e sul collo di Alexander Adarich sono stati trovati segni di violenza. Femminicidio-suicidio, sul corpo di lei segni di strangolamentoCi sarebbero segni di un tentato strangolamento sul corpo di Patrizia Lamanuzzi, la donna di 54 anni morta mercoledì scorso dopo essere precipitata... Contenuti di approfondimento Patrizia Lamanuzzi, la verità dall'autopsia: «Luigi Gentile ha provato a strangolarla prima di lanciarla dal balcone»Emergono dettagli inquietanti sul caso di Bisceglie del 15 aprile, dove una donna di 54 anni ha perso la vita precipitando dal balcone di casa. Gli ultimi accertamenti medico-legali aprono ... corriereadriatico.it Bisceglie, lancia moglie da balcone e si suicida, segni di strangolarmento su di leiLeggi su Sky TG24 l'articolo Bisceglie, lancia moglie da balcone e si suicida, segni di strangolarmento su di lei ... tg24.sky.it