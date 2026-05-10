Un nuovo romanzo ambientato a Potenza esplora le sfide di un professore di filosofia che cerca di ritrovare il senso della vita in un contesto di crisi e disillusione. La narrazione si concentra su come la tecnologia influisca sulle relazioni tra le persone, riducendone la profondità. La storia mette in luce le difficoltà di chi si confronta con un mondo in rapido cambiamento, tra dubbi e ricerca di significato.

? Punti chiave Come può un professore di filosofia ritrovare senso in un mondo disilluso?. Cosa accade quando la tecnologia erode la profondità delle relazioni umane?. Chi sono i personaggi che guidano questo viaggio tra crisi e rinascita?. Come può la letteratura trasformare il vuoto esistenziale in uno spazio abitabile?.? In Breve Presentazione lunedì 11 maggio ore 18 presso la Galleria Civica di Piazza Pignatari. Partecipano l'assessore Roberto Falotico, il presidente Filippo Pugliese e l'editore Franco Villani. L'evento rientra ufficialmente nel programma culturale del Maggio potentino. Protagonisti narrativi sono il professore Francesco e la bibliotecaria Carla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, il nuovo romanzo di d’Auria: viaggio tra crisi e senso del vivere

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