Porto Torres | i protomartiri si rifugiano in cripta per i lavori

A Porto Torres, i protomartiri sono stati trasferiti in una cripta a causa dei lavori in corso. La decisione ha sollevato domande sulla tradizionale processione, che solitamente prevedeva un cammino verso il mare. Inoltre, i simulacri non possono raggiungere la chiesetta di Balai Vicino, complicando le consuete celebrazioni religiose. Questi cambiamenti hanno modificato il modo in cui si svolgono le feste e le processioni legate ai protomartiri.

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? Punti chiave Come cambierà la percezione della festa senza il cammino verso il mare?. Perché i simulacri non possono raggiungere la chiesetta di Balai Vicino?. Cosa ha permesso ai fedeli di avvicinarsi al cuore della Basilica?. Quando i protomartiri potranno riprendere il loro storico viaggio costiero?.? In Breve Lavori di manutenzione presso la chiesetta di Balai impediscono l'arrivo dei simulacri al mare.. Spostamento temporaneo dei protomartiri nella cripta della Basilica di San Gavino.. Il rito si adatta alla necessità di restauro del santuario costiero di Balai.. Il ritorno alla tradizione dipenderà dal completamento dei cantieri presso la chiesetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Torres: i protomartiri si rifugiano in cripta per i lavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente a Porto Torres: 2 feriti, i Carabinieri indaganoUn sinistro stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata del 9 marzo 2026 a Porto Torres, all’incrocio tra via Fattori e via... Blitz notturno: 6 locali sanzionati e 2 chiusi a Porto Torres? Cosa sapere Carabinieri sanzionano sei locali e chiudono due attività tra Porto Torres, Sorso e Sennori.