Blitz notturno | 6 locali sanzionati e 2 chiusi a Porto Torres

Nella notte, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in diverse zone della zona, sanzionando sei locali e chiudendone due. Le operazioni si sono svolte tra Porto Torres, Sorso e Sennori, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. Gli agenti hanno identificato i titolari e controllato le licenze di esercizio, applicando sanzioni e ordinando la chiusura di alcune attività.

? Cosa sapere Carabinieri sanzionano sei locali e chiudono due attività tra Porto Torres, Sorso e Sennori.. Le sanzioni amministrative e penali superano i 15.000 euro per violazioni e lavoro irregolare.. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, i carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno condotto un’operazione di controllo capillare che ha coinvolto il centro turritano, Sorso e Sennori, portando alla sanzione di sei esercizi commerciali per oltre 15.000 euro. Il dispositivo operativo, volto a contrastare le violazioni amministrative e penali garantendo la sicurezza nelle zone di aggregazione, ha l’impiego coordinato delle pattuglie delle stazioni locali insieme al supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e dell’Aliquota Radiomobile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz notturno: 6 locali sanzionati e 2 chiusi a Porto Torres Notizie correlate Manerbio, blitz notturno: spacciatore arrestato e locali sanzionatiUn’operazione di vigilanza straordinaria ha coinvolto il centro di Manerbio nella serata del 17 aprile, con l’impiego coordinato di pattuglie della... Da Porto Torres a Roma, il vicesindaco a lezione di politiche localiAlessandro Carta, vicesindaco del Comune di Porto Torres, ha lasciato la sua città in riva al mare, tra i profumi dell’arancio e il rumore lontano...