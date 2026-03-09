Incidente a Porto Torres | 2 feriti i Carabinieri indagano

Nella mattinata del 9 marzo 2026 a Porto Torres si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Fattori e via dell’Industria. Due persone sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto dai soccorritori. I Carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stanno conducendo le indagini. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Un sinistro stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata del 9 marzo 2026 a Porto Torres, all'incrocio tra via Fattori e via dell'Industria. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi intorno alle 6:30. Il bilancio iniziale registra due persone ferite, trasportate successivamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari per i necessari accertamenti. L'intervento delle squadre di emergenza sul luogo dello scontro. La gestione operativa dell'emergenza ha un coordinamento rapido tra diverse forze di soccorso presenti sul territorio. La squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento turritano è giunta prontamente nell'area indicata per gestire la scena dell'incidente.