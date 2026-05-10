Napoli morto il 32enne ferito a Porta Capuana | 58enne arrestato per omicidio
A Napoli, un uomo di 32 anni originario del Burkina Faso, coinvolto in una rissa a Porta Capuana, è deceduto presso l’ospedale Pellegrini. La Questura ha comunicato il decesso e ha arrestato un uomo di 58 anni con l’accusa di omicidio. La vicenda si è verificata in un’area pubblica nel centro cittadino, dove erano intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Una nota della Questura di Napoli comunica che l’uomo rimasto ferito nella rissa avvenuta a Porta Capuana, 32 enne del Burkina Faso, è deceduto presso l’ospedale Pellegrini. Era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. Il 58enne accompagnato presso gli uffici di polizia è stato tratto in arresto per omicidio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Porta Capuana: 58enne sorpreso con la drogaNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne di origini algerine, con precedenti di polizia, anche specifici, e...
Leggi anche: Napoli, violenta rissa a Porta Capuana: un ferito grave, fermato l’aggressore