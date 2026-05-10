Napoli morto il 32enne ferito a Porta Capuana | 58enne arrestato per omicidio

A Napoli, un uomo di 32 anni originario del Burkina Faso, coinvolto in una rissa a Porta Capuana, è deceduto presso l’ospedale Pellegrini. La Questura ha comunicato il decesso e ha arrestato un uomo di 58 anni con l’accusa di omicidio. La vicenda si è verificata in un’area pubblica nel centro cittadino, dove erano intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una nota della Questura di Napoli comunica che l’uomo rimasto ferito nella rissa avvenuta a Porta Capuana, 32 enne del Burkina Faso, è deceduto presso l’ospedale Pellegrini. Era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni erano apparse subito gravi e dove è deceduto. Il 58enne accompagnato presso gli uffici di polizia è stato tratto in arresto per omicidio dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, morto il 32enne ferito a Porta Capuana: 58enne arrestato per omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porta Capuana: 58enne sorpreso con la drogaNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne di origini algerine, con precedenti di polizia, anche specifici, e... Leggi anche: Napoli, violenta rissa a Porta Capuana: un ferito grave, fermato l’aggressore