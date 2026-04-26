La stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia è iniziata a Imola, sotto un cielo sereno. La gara ha visto protagonisti diversi piloti che si sono sfidati in un confronto serrato lungo tutto il weekend. La competizione si è conclusa con risultati che hanno lasciato aperte molte possibilità per le tappe successive. La squadra Ebimotors ha ottenuto buoni piazzamenti, senza però conquistare vittorie.

La stagione 2026 della Porsche Carrera Cup Italia è partita da Imola, con un week end baciato dal sole, che ha messo in evidenza uno dei campionati più avvincenti e combattuti degli ultimi anni. Saranno i 20 anni della Porsche Carrera Cup Italia, sarà il ritorno dell’ABS, ma quello di Imola è stato un fine settimana pieno di episodi interessanti. Un week end che ha insegnato come il duro lavoro paga, ma come anche un singolo episodio può vanificare sforzi di settimane, alla ricerca del miglior set-up dell’auto. Per Ebimotors sono arrivati due importanti podi, ma ci sono stati anche momenti difficili che il team ha saputo affrontare e superare.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Porsche Carrera Cup Italia 2026: i risultati di Ebimotors

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