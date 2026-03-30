Alex De Giacomi | con Ebimotors in Porsche Carrera Cup Italia 2026

Un nuovo pilota sarà al volante per il team Ebimotors nella Porsche Carrera Cup Italia 2026. La sua partecipazione è stata annunciata ufficialmente e si aggiunge ai componenti della squadra per la prossima stagione. La notizia riguarda direttamente il coinvolgimento del pilota nel campionato 2026, con dettagli sulla collaborazione tra lui e il team.

Un’altra pedina importante nella scacchiera 2026 della Porsche Carrera Cup Italia viene svelata, per il team Ebimotors. Sarà Alex De Giacomi l’altra punta di diamante per il team di Enrico Borghi nella Michelin Cup. Il pilota bresciano correrà con il numero 67 (Ebimotors – Centro Porsche Varese). Dalla sua tantissima esperienza, con svariate presenze nel campionato monomarca e ben due titoli vinti nel 2014 e nel 2016. Alex ha vissuto l’epoca delle 997, delle 991 ed ora delle 992. Ricordiamo che dal 2026 nella Porsche Carrera Cup Italia verrà introdotto il sistema di ABS, che renderà ancor più “imprevedibili” le staccate, con i piloti che dovranno abituarsi a rimodulare il pedale del freno. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Alex De Giacomi: con Ebimotors in Porsche Carrera Cup Italia 2026 Articoli correlati Leggi anche: Andrea Galli: il volto nuovo di Ebimotors in Carrera Cup Italia 2026 Leggi anche: GT Cup Europe 2026: ancora Ebimotors con Faems Team