Pordenone la festa sarda resiste al meteo | trionfano i sapori

A Pordenone, la festa sarda si svolge nonostante il maltempo, con i partecipanti che continuano a gustare i piatti tipici come le malloreddus, il maialino arrosto e i dolci tradizionali. La pioggia ha portato a modifiche nel programma, eliminando le esibizioni delle band folk sarde previste all'aperto. Nonostante le condizioni atmosferiche, gli organizzatori hanno mantenuto l'evento, puntando sulla cucina e sui sapori autentici della Sardegna.

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? Domande chiave Quali piatti tipici riusciranno a salvare l'evento nonostante il maltempo?. Come cambierà il programma senza le esibizioni delle band folk sarde?. Perché la pioggia ha costretto gli organizzatori a modificare gli stand?. Dove si concentreranno i sapori della Sardegna a Pordenone?.? In Breve Inaugurazione ufficiale avvenuta l'8 maggio alle ore 18 con l'assessore Emilio Badanai Scalzotto.. Meteo avverso causa annullamento esibizioni band folk sarde e alcuni stand enogastronomici.. Manifestazione concentrata in Piazza XX Settembre dal 7 al 10 maggio.. Evento promuove integrazione culturale e sostiene il commercio locale di Pordenone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone, la festa sarda resiste al meteo: trionfano i sapori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gustosamente, trionfano i sapori a LuzzaraLuzzara (Reggio Emilia), 15 aprile 2026 - Tradizioni, spazi commerciali, ma soprattutto gusti e sapori sono andati in scena nei giorni scorsi a... Sant’Efisio 2026: nasce il nuovo guida per la 370ª festa sarda? Cosa sapere Massimo Lai e Claudia Erdas pubblicano il supplemento per la festa di Sant’Efisio a Cagliari.