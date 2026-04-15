Gustosamente trionfano i sapori a Luzzara

A Luzzara si è svolta la nona edizione di Gustosamente, una festa dedicata ai sapori e alle tradizioni culinarie del territorio. Durante l’evento, sono stati presentati prodotti locali e altre specialità, accompagnati da attività commerciali e momenti di degustazione. La manifestazione ha coinvolto cuochi e espositori provenienti dalla zona, offrendo ai visitatori un’occasione di confronto e scoperta delle eccellenze gastronomiche locali.

Luzzara (Reggio Emilia), 15 aprile 2026 - Tradizioni, spazi commerciali, ma soprattutto gusti e sapori sono andati in scena nei giorni scorsi a Luzzara con Gustosamente, la festa giunta alla sua nona edizione, ospitando cuochi e prodotti tradizionali del territorio e non solo, tra shopping e sapori. Una festa anticipata dall’evento Luccio Night, che tra musica e animazioni ha coinvolto soprattutto i più giovani, all’ex convento di via Villa Superiore con mercatino vintage, street food e musica da ballare e ascoltare. Poi spazio a Gustosamente con il mercato di qualità Terra dei Gonzaga, punto ristoro, aree gastronomiche con stand...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gustosamente, trionfano i sapori a Luzzara Notizie correlate Vimec di Luzzara, nella classifica ‘Great Place to Work’ per i colletti bluLuzzara (Reggio Emilia), 4 febbraio 2026 – Tra le aziende considerate il “posto migliore” in cui lavorare figura anche la reggiana Vimec, con sede a... Leggi anche: Volley: intanto stasera in D maschile c’è un big match a Luzzara. Le universitarie di casa nostra strapazzano il Cus Pisa