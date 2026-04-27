È stato pubblicato un nuovo supplemento dedicato alla festa di Sant’Efisio a Cagliari, in vista della celebrazione del 2026. Il documento, curato da Massimo Lai e Claudia Erdas, fornisce dettagli e informazioni sulla tradizione, i riti e le modalità di organizzazione dell’evento. Si tratta di un aggiornamento che accompagnerà le celebrazioni della 370ª edizione della festa sarda.

? Cosa sapere Massimo Lai e Claudia Erdas pubblicano il supplemento per la festa di Sant’Efisio a Cagliari.. Il materiale gratuito guida i visitatori tra le tradizioni del 1 al 4 maggio 2026.. Tra il 1 e il 4 maggio 2026, la città di Cagliari si preparerà a celebrare la 370? Festa di Sant’Efisio, un evento che vede la pubblicazione della terza edizione del supplemento cartaceo dedicato alla ricorrenza, curato dagli editori Massimo Lai e Claudia Erdas. L’appuntamento con il Martire non è solo una ricorrenza religiosa, ma un momento in cui l’identità sarda si manifesta con forza attraverso il senso di appartenenza e la condivisione tra le persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sant’Efisio 2026: nasce il nuovo guida per la 370ª festa sarda

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