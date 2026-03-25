Popsophia torna ad Ancona con un evento di tre giorni a maggio, che si svolgerà alle Muse e in Pinacoteca. Il tema scelto è

Confermato il sodalizio tra Comune di Ancona e Popsophia che torna alle Muse per un festival sotto forma di laboratorio culturale di tre giorni a maggio. Il tema della nuova edizione di Popsophia nella dorica, giunta alla terza stagione, è " Melancholia ". Nel cammino verso Ancona Capitale italiana della Cultura 2028, la città rafforza la sua identità come laboratorio culturale contemporaneo anche grazie a Popsophia, che con l’edizione 2026 traccia una nuova tappa in questo percorso, dando forma e profondità al racconto culturale che condurrà al 2028, scegliendo di interrogare una delle emozioni più profonde e ambigue del presente: la filosofia esplora la tristezza del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Popsophia. Alle Muse e in Pinacoteca. Il tema è "Melancholia". Da Vasco Rossi a Mina

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