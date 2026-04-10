A Roma si tiene il festival Popsophia, che propone un percorso tra filosofia, cinema e musica dedicato al tema della

Un viaggio nella "melancholia" attraverso filosofia, cinema e musica, tra fragilità collettiva e nuove solitudini digitali. Dall’8 al 10 maggio il festival " Popsophia " porta ad Ancona l’inquietudine e la bellezza della ‘bile nera’. La nuova edizione, presentata ieri a Roma nella sala stampa della Camera dei deputati, inizierà al Ridotto delle Muse con i saluti istituzionali e l’intervento dello scultore Paolo Delle Monache, che tramite l’opera ‘Il Cherubino e la foresta’ illustrerà come l’arte possa dare forma plastica alla malinconia. A seguire la rassegna " Philofiction ", in cui Davide Navarria analizzerà il nichilismo della serie cult Bojack Horseman, mentre Eleonora C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La presentazione a Roma. Ecco il festival Popsophia, viaggio nella "melancholia" da Vasco a Vanoni-Mina

Il ritorno di Popsophia. Alle Muse e in Pinacoteca. Il tema è "Melancholia". Da Vasco Rossi a MinaConfermato il sodalizio tra Comune di Ancona e Popsophia che torna alle Muse per un festival sotto forma di laboratorio culturale di tre giorni a...

Leggi anche: Da Vasco Rossi a Ornella Vanoni, Popsophia 2026 punta sulla malinconia per leggere meglio il presente