Un quartiere ha segnalato la situazione di un edificio abbandonato chiamato Pontetetto, evidenziando la mancanza di illuminazione notturna e la necessità di interventi per migliorare la sicurezza stradale. La denuncia riguarda anche la carenza di spazi e attività dedicate alla vita sociale e alle attività dopo scuola, con l’obiettivo di favorire un ambiente più sicuro e vivace per i residenti.

Illuminazione notturna adeguata, interventi per garantire la sicurezza stradale, spazi e attività per la vita sociale e il dopo scuola. Sono solo alcune delle richieste necessarie a "completare" la riqualificazione del quartiere di Pontetetto riassunte nella petizione consegnata al Comune e all’Erp da Potere al popolo e sostenuta da 110 residenti. Tra loro anche chi in quel luogo ha vissuto quasi trent’anni, come Valentina Zaccariello, “memoria storica” dei cambiamenti che lo hanno attraversato e “riparatrice sociale” di ciò che manca nel qui e ora. E’ lei infatti a cercare di creare momenti di incontro per la marea di bambini che abitano e giocano lì: con il caldo ci sono i parchi – ma "la manutenzione manca" – mentre d’inverno non esistono spazi se non all’interno del Polo della Salute.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pontetetto abbandonato". Dal quartiere la denuncia

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