Straniero abbandonato in gravi condizioni davanti all' ospedale | la denuncia e la riflessione dell' assessore Maraio

Un uomo di 30 anni di origine indiana è stato trovato abbandonato in condizioni gravissime davanti all’ospedale “Ruggi” di Salerno. La denuncia è stata resa nota da un giornalista locale, che ha riferito che il soggetto è stato lasciato in fin di vita vicino al pronto soccorso. L’assessore ha commentato la vicenda, sottolineando la gravità del gesto e chiedendo interventi adeguati.

E' stato abbandonato in fin di vita, dinanzi al Pronto soccorso del “Ruggi” di Salerno, come un oggetto inutile e potenzialmente dannoso, un 30enne indiano: lo ha denunciato su “Avanti” il giornalista salernitano Gaetano Amatruda. Preso in carico dal personale della camera iperbarica.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Bergamo, studente delle medie accoltella un’insegnante davanti scuola: la donna è in gravi condizioniUno studente delle medie, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha accoltellato un’insegnante davanti scuola, poco prima dell’inzio delle... Centrato da un'auto mentre attraversa la strada, ragazzo trasportato all'ospedale in gravi condizioniFALCONARA MARITTIMA – È stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette il giovane investito nella tarda mattinata di oggi... Altri aggiornamenti Si parla di: Abbandonato in fin di vita davanti al Ruggi: grave un 30enne indiano; Ruggi, 30enne abbandonato in fin di vita dinanzi al Pronto soccorso dell'ospedale - Salernonotizie.it. Via Fiume Montone Abbandonato. Morrone e Cacciatore (Lega): La sicurezza non funziona in nessun ambitoAnche di fronte al gravissimo episodio dello straniero nudo sul tetto di un’abitazione a lanciare violentemente in strada tegole creando danni e pericoli, il sindaco Alessandro Barattoni non è riusci ... ravennawebtv.it