Ponte Morandi gesto vergognoso | le famiglie delle vittime infuriate

Le famiglie delle 43 vittime del ponte Morandi esprimono forte disappunto dopo un gesto considerato vergognoso, riaccendendo il dolore già presente nel ricordo della tragedia. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e genera reazioni di sdegno tra chi ha perso i propri cari. La ferita aperta di quella giornata fatale continua a vivere nel ricordo di chi ha vissuto la perdita.

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Torna il dolore tra i familiari delle 43 vittime del ponte Morandi, ancora profondamente segnati da una tragedia che continua a pesare sulla memoria collettiva della città. Nelle ultime ore rabbia e tristezza si sono diffuse tra chi, dal crollo del 2018, porta avanti il ricordo dei propri cari e difende con forza i simboli nati per custodire quella memoria. Un clima di amarezza che ha rapidamente coinvolto anche molti cittadini genovesi, colpiti da quanto accaduto in uno dei luoghi più simbolici legati alla tragedia. A Genova torna così a ferire la memoria collettiva legata alla tragedia del ponte Morandi, con un gesto che ha suscitato sdegno e profonda amarezza in tutta la città.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ponte Morandi, gesto vergognoso: le famiglie delle vittime infuriate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’avvocato delle famiglie delle vittime del Morandi: “La separazione delle carriere non serve, questo processo lo dimostra”“La riforma della giustizia è negativa per i cittadini, sia per gli accusati che le vittime dei reati. Genova, imbrattato murale in ricordo delle vittime del ponte MorandiScritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018.