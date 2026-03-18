L’avvocato delle famiglie delle vittime del Morandi ha dichiarato che la separazione delle carriere non sarebbe utile, citando il processo come esempio. Ha inoltre affermato che la riforma della giustizia ha effetti negativi sui cittadini, coinvolgendo sia gli accusati che le vittime dei reati. La discussione si concentra sulla validità delle modifiche apportate al sistema giudiziario.

“La riforma della giustizia è negativa per i cittadini, sia per gli accusati che le vittime dei reati. Ma anche per noi avvocati che nel processo per il ruolo che ricopriamo siamo la parte più vicina ai cittadini”. Parla Raffaele Caruso, avvocato genovese della generazione cresciuta con il Legal Forum per il G8 del 2001 e oggi difensore delle vittime della tragedia del Ponte Morandi. Una riforma negativa per gli avvocati. Eppure si dice che gran parte della categoria sia dalla parte del Sì. Io ho avuto una sorpresa: quando con alcuni colleghi abbiamo deciso di impegnarci per il No abbiamo dato via a una chat che si chiamava ‘chat carbonari’. Ma appena l’abbiamo aperta anche ai civilisti abbiamo avuto un’ondata di adesioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’avvocato delle famiglie delle vittime del Morandi: “La separazione delle carriere non serve, questo processo lo dimostra”

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