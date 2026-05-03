Draghi grifoni e note musicali | nasce la prima guida dell’Abbazia di Pomposa per i bambini

È stata presentata la prima guida dell’Abbazia di Pomposa rivolta ai bambini, con un approccio che unisce arte, storia e curiosità. Il testo invita i giovani lettori a scoprire dettagli nascosti tra gli affreschi, come figure di demoni con ali di pipistrello e orecchie d’asino, e a riflettere sulle rappresentazioni di animali nel fiume Giordano. La guida si concentra anche sulla nascita delle note musicali, attribuita a un monaco vissuto secoli fa.

Esistono demoni con le ali di pipistrello e orecchie d’asino nascosti tra gli affreschi? Perché ai piedi di Gesù, nel fiume Giordano, nuotano granchi e anguille delle valli di Comacchio? E come ha fatto un monaco di mille anni fa a ‘inventare’ le note musicali proprio qui, tra queste mura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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