In Puglia, i prezzi dei pomodori sono aumentati del 50% rispetto all’anno scorso, con impatti evidenti sui produttori. La crisi in Iran ha portato a un aumento dei costi dei fertilizzanti, che si riflette sui prezzi finali. Nel frattempo, il Nord Italia ha già definito gli accordi sul prezzo, lasciando i produttori pugliesi in attesa di decisioni future. Il maltempo ha ulteriormente complicato la situazione, influendo sulla produzione locale.

? Punti chiave Come influirà la crisi in Iran sui costi dei fertilizzanti pugliesi?. Perché il Nord Italia ha già concluso gli accordi sul prezzo?. Chi pagherà il conto dell'eccesso di offerta di pomodoro in Foggia?. Come cambierà il reddito dei 3.500 produttori della Capitanata?.? In Breve Provincia di Foggia concentra l'84% della produzione di salsa del Mezzogiorno.. 3.500 produttori pugliesi gestiscono 32mila ettari con obiettivo 20 milioni di quintali.. Superfici coltivate aumentate del 20% rischiano di saturare la capacità industriale.. Prezzi al Nord fissati tra 13 e 13,7 centesimi al chilo.. I costi di produzione per il pomodoro in Puglia sono aumentati del 50% a causa delle tensioni in Iran e del maltempo, mettendo a rischio la stabilità economica dei circa 3.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pomodoro in Puglia: costi +50%, tra crisi in Iran e maltempo

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