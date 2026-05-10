Pomigliano inseguimento nella zona della movida | denunciato un 22enne per spaccio

Durante un inseguimento nella zona della movida, i Carabinieri di Pomigliano d’Arco hanno fermato un giovane di 22 anni, residente a Castello di Cisterna e noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’intervento si è concluso con il suo accompagnamento presso la stazione dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.

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POMIGLIANO D’ARCO – I Carabinieri della Stazione di Pomigliano d’Arco hanno deferito in stato di libertà un giovane di 22 anni, residente a Castello di Cisterna e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tentativo di fuga. L’operazione è scattata intorno alle ore 02:15 di questa notte nei pressi di piazza Giovanni Leone, nel cuore dell’area frequentata dai giovani per la movida. Alla vista della pattuglia impegnata nei controlli del territorio, il giovane ha tentato di dileguarsi a piedi tra le vie adiacenti. Dopo un concitato inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo, nonostante il tentativo del sospettato di disfarsi di alcuni involucri di cocaina durante la corsa.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano, inseguimento nella zona della movida: denunciato un 22enne per spaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sedicenne accoltellato a Genova nella zona della movidaAncora un ragazzino accoltellato a Genova, un sedicenne che è stato colpito alla schiena da una coltellata durante la movida. Leggi anche: Genova, 17enne accoltellato alla schiena nella zona della movida