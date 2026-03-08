Sedicenne accoltellato a Genova nella zona della movida

A Genova, nella zona della movida, un sedicenne è stato accoltellato alla schiena. L’incidente si è verificato durante le ore serali e ha coinvolto il giovane, che è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona.

Ancora un ragazzino accoltellato a Genova, un sedicenne che è stato colpito alla schiena da una coltellata durante la movida. Tutto è successo poco prima delle 2 del mattino, in piazza Renato Negri, davanti al teatro della Tosse e a breve distanza dalla facoltà di Architettura, in una piazza molto frequentata anche nelle ore serali. E’ stata un’aggressione veloce e quel che è successo ancora polizia e carabinieri stanno cercando di capirlo. I soccorsi e le condizioni del sedicenne Sono stati alcuni passanti che hanno chiamato aiuto, dopo aver sentito i lamenti e le richieste di aiuto del ragazzino. Subito è stato chiamato il 112: è stata inviata la automedica con l’ambulanza e sono arrivati carabinieri e polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sedicenne accoltellato a Genova nella zona della movida Leggi anche: Genova, 17enne accoltellato alla schiena nella zona della movida Genova: ragazzo di 17 accoltellato alla schiena in centro nella zona della movida, è graveIl 17enne è stato portato al San Martino in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sedicenne accoltellato. Temi più discussi: Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne; Sedicenne accoltella uno studente sul bus nel Ravennate, arrestati i genitori; Tredicenne accoltellato sul bus a Genova Rivarolo, sedicenne in questura; Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, fermato un quindicenne. Sedicenne accoltellato a Genova nella zona della movidaAncora un ragazzino accoltellato a Genova, un sedicenne che è stato colpito alla schiena da una coltellata durante la movida. Tutto è successo poco prima delle 2 del mattino, in piazza Renato Negri, d ... gazzettadelsud.it Movida a Genova, sedicenne accoltellato alla schienaUn ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ripetutamente alla schiena in stradone Sant'Agostino, una delle zone della movida del centro di Genova. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in ... tg24.sky.it Lite in discoteca, due minorenni arrestati per tentato omicidio – La svolta Un sedicenne e un diciassettenne sono accusati di avere accoltellato due 24enni all’esterno del locale Amnesya - facebook.com facebook Ragazzino di 14 anni accoltellato da un sedicenne su un bus a Genova x.com