Genova 17enne accoltellato alla schiena nella zona della movida

Una notte di violenza si è verificata a Genova, dove un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena intorno all'una nella zona della movida. La vittima, di origine nordafricana, è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni che possano fornire dettagli utili.

Notte di violenza a Genova. Un giovane di 17 anni, nordafricano, è stato accoltellato alla schiena questa notte intorno alle 1.40 in piazza Negri, cuore della movida della città. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno sentito il ragazzo chiedere aiuto. Sul posto i sanitari del 118 e un'ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso che hanno trasportato il giovane al policlinico San Martino in codice rosso, dove è arrivato cosciente. Non è in pericolo di vita, fortunatamente ha subito lesioni guaribili in pochi. Versioni discordanti dai testimoni. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti della squadra mobile. L'accoltellamento è avvenuto in una zona della movida dove c'erano tantissime persone, soprattutto molto giovani.