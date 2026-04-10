Daniela caregiver a 42 anni | Senza contributi non ho un futuro ma non posso togliere i soldi ai miei figli

In Italia, circa sette milioni di persone si dedicano all’assistenza di familiari non autosufficienti, svolgendo il ruolo di caregiver. Tra loro, molti sono costretti a lasciare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura dei propri cari. Una caregiver di 42 anni ha dichiarato che senza contributi previdenziali non può pianificare un futuro, ma al tempo stesso non vuole ridurre le risorse destinate ai propri figli.

In Italia ci sono circa 7 milioni di caregiver familiari, molti dei quali devono rinunciare al loro lavoro e quindi alla pensione per occuparsi di un familiare non più autosufficiente. Daniela Maesi, 42 anni, convive con queste difficoltà da cinque anni, da quando a suo marito Raffaele è stata diagnosticata la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). A Fanpage.it ha raccontato la sua storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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