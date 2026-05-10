Un uomo di origini polesane, ricercato per quasi cinque anni di carcere, è stato arrestato a Canaro. Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciarlo dopo due settimane di indagini, utilizzando indicazioni fornite da testimoni e verifiche sul territorio. Il soggetto era stato condannato per reati legati a furto e resistenza a pubblico ufficiale, che hanno portato al cumulo delle pene.

? Domande chiave Quali reati specifici hanno portato al cumulo delle pene? Come sono riusciti i Carabinieri a rintracciarlo dopo due settimane? Perché la condanna è stata eseguita solo dopo così tanti anni? Dove è stato trasferito l'uomo dopo l'arresto a Canaro??? In Breve Pena residua di 4 anni, 9 mesi e 22 giorni per il 56enne. Reati commessi tra il 2011 e il 2014 nelle province di Ferrara e Rovigo. Rapine, maltrattamenti e porto d'armi hanno causato il provvedimento della Procu .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polesane ricercato per quasi 5 anni di carcere: arrestato a Canaro

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