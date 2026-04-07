Ricercato da quasi 3 anni viene arrestato in Germania | ora un 48enne deve scontare la sua pena per reati di droga

Un uomo di 48 anni, ricercato da quasi tre anni per reati legati alla droga, è stato arrestato in Germania. La sua fuga era durata più di due anni, ma pochi giorni prima di Pasqua è stato individuato e catturato dalle forze dell'ordine. Ora dovrà scontare la pena stabilita dalla giustizia italiana. La sua cattura rappresenta la conclusione di un lungo periodo di attesa per le autorità.

L’uomo faceva parte di un sodalizio criminale composto da altri due connazionali, specializzato nella commissione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’estorsione Lo cercavano da più di due anni e pochi giorni prima di Pasqua, finalmente, è stato individuato e catturato. In manette, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla procura generale di Perugia, è finito un cittadino albanese di 48 anni, fermato giovedì 2 aprile in Germania: era ricercato da ottobre 2023. L’uomo faceva parte di un sodalizio criminale composto da altri due connazionali, specializzato nella commissione di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’estorsione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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