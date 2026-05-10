poggibonsi e i problemi i residenti di piazza gerini lanciano un preciso appello

A Poggibonsi, i residenti di piazza Gerini segnalano diversi disagi legati allo stato del luogo. La pavimentazione presenta avvallamenti evidenti, mentre la vegetazione cresciuta eccessivamente copre un lampione, creando preoccupazioni sulla sicurezza. Questi problemi sono stati comunicati alle autorità locali con un appello diretto per richiedere interventi di manutenzione e ripristino.

Gli avvallamenti nella pavimentazione. La vegetazione, cresciuta a dismisura, che arriva a coprire un lampione, limitando così il senso di sicurezza degli abitanti. Allagamenti in caso di eventi atmosferici, come è avvenuto a metà settimana. A Poggibonsi è un gruppo di residenti di piazza Gerino Gerini a evidenziare le problematiche che affliggono il quartiere, fra via San Gimignano e via Piave, creato tre decenni or sono in uno spazio in precedenza occupato da una superficie produttiva dismessa. Circa quaranta le famiglie. Una rappresentanza ha voluto segnalare al nostro giornale le questioni più stringenti con le quali è necessario ogni giorno fare i conti, a giudizio dei residenti stessi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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