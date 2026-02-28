Staggia quanti problemi! Presidio di Vivi Poggibonsi per sollecitare interventi

Un presidio di Vivi Poggibonsi si è svolto a Staggia Senese per richiedere interventi concreti su alcune questioni di attualità che riguardano il paese. La manifestazione ha coinvolto residenti e rappresentanti dell’associazione, che hanno esposto le principali criticità alle autorità locali. L’evento si è concentrato su temi rilevanti per la comunità, mettendo in evidenza la richiesta di azioni immediate e risolutive.

Sotto i riflettori le questioni di maggiore attualità per Staggia Senese. A portarle all'attenzione dell'opinione pubblica è la lista civica Vivi Poggibonsi, che in questi giorni – anche stamane nella fascia oraria compresa fra le 10 e le 13 – dà vita a un presidio informativo con i suoi aderenti nei pressi del supermercato Coop staggese, in via Romana all'angolo con via Prato. Quali le situazioni che trovano spazio nella proverbiale lente di ingrandimento? Vivi Poggibonsi indica l'Ufficio postale dopo il furto subìto nel mese di dicembre, il ponte sulla strada regionale 2 Cassia all'altezza di Bellavista, la Variante di Staggia Senese, i...