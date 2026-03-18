I residenti lanciano l’Sos | Qui le auto sfrecciano

I residenti di via Longarini, alla periferia di Guastalla, hanno segnalato un aumento del transito di auto a velocità elevata sulla strada consortile. Secondo quanto riferiscono, molti conducenti non rispettano la segnaletica della

Protestano i residenti di via Longarini, alla periferia di Guastalla, per l’uso scorretto e potenzialmente pericoloso, legato al transito di veicoli a forte velocità sulla strada consortile, in cui sembra che in pochi rispettino la "zona 30" indicata all’imbocco della carreggiata. "A causa della connessione tra via Ponte Pietra e la Variante Cispadana, qui il traffico da tempo risulta insostenibile e pericoloso. Via Longarini è considerata come ottima scorciatoia", dicono gli abitanti della zona. Uno di loro, il dottor Giuliano Bagnoli, ha inviato l’ennesima segnalazione alle autorità locali: "Già anni fa segnalai la stessa situazione e mi venne detto che non era possibile porre dei dossi rallentatori trasversali la carreggiata, previsti solo per tratti stradali in prossimità di scuole o altre strutture educative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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