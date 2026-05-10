Alle 9.30 di questa mattina si tiene l’appuntamento di podismo organizzato dall’Accademia Militare, una manifestazione non competitiva che si svolge a partire dal 1994. La corsa, o camminata, è aperta a tutti e rappresenta un evento tradizionale nel calendario locale. L’iniziativa è stata ideata dal generale Loi e ogni anno attira partecipanti di diverse età, pronti a sfidarsi o semplicemente a godersi una mattinata all’aria aperta.

Oggi si corre (o si cammina) con ’Modena di Corsa con l’Accademia Militare, manifestazione podistica non competitiva nata nel 1994 su iniziativa del generale Loi ed aperta a tutti. Con questa si festeggiano le 30 edizioni di un importante momento di unione fra sport, valori civili e militari e comunità, nel segno della beneficenza. Sono attesi circa 4mila partecipanti, con 800 ’cadetti’, gli allievi dell’Accademia. La festa inizierà con la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma alle 9, l’inno nazionale suonato dalla banda cittadina e tre compagnie di allievi schierate a formare un grande tricolore. Il via sarà alle 9.30 per tutti. Due i percorsi, di 4 e 10 chilometri circa; i podisti, alla fine potranno attraversare il Cortile d’Onore del Palazzo Ducale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Podismo, dalle 9.30 l’atteso appuntamento. Tutti di corsa con l’Accademia

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