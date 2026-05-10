Podebrady doppietta tricolore | Fortunato primo e Palmisano record

A Podebrady, due ciclisti italiani si sono distinti in una gara ricca di emozioni. Nella fase finale, Fortunato ha sorpassato gli avversari negli ultimi chilometri, riuscendo a mantenere la posizione fino al traguardo. La vittoria di Fortunato è arrivata grazie a un'azione decisa negli ultimi tratti, mentre Palmisano ha stabilito un nuovo record nella categoria. La gara si è conclusa con una doppietta tricolore, confermando la buona forma degli atleti italiani.

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? Punti chiave Come ha fatto Fortunato a scavalcare il gruppo negli ultimi chilometri?. Quale segreto tattico ha permesso a Fortunato di battere Bonfim?. Come ha gestito Palmisano la gara dopo aver contratto l'influenza?. Quale decisione prenderà Palmisano per i prossimi campionati europei?.? In Breve Caio Bonfim secondo e Christopher Linke terzo nella marcia maschile a Podebrady.. Kimberly Garcia vince la categoria femminile con il tempo di 1h31:44.. Palmisano ha segnato 1h32:21 dopo aver superato i 20 km in 1h27:20.. Fortunato gareggerà a Madrid il 31 maggio, Palmisano a La Coruna il 23 maggio.. Francesco Fortunato conquista la vittoria nella marcia di 21 km a Podebrady il 9 maggio 2026, superando il brasiliano Caio Bonfim con un tempo di 1h23:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Podebrady, doppietta tricolore: Fortunato primo e Palmisano record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gara di Marcia a Podebrady, 21 km di successo per l’Italia: Fortunato primo e Palmisano secondaPodebrady, 9 maggio 2026 – E’stata una giornata splendida nella gara di marcia di Podebrady per gli Azzurri. Gara di marcia a Podebrady, Palmisano e Fortunato a caccia del podioCi saranno Antonella Palmisano e Francesco Fortunato a guidare gli azzurri, tra veterani e giovani, nella competizione annuale di Podebrady, nella...