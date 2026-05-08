Gara di marcia a Podebrady Palmisano e Fortunato a caccia del podio

Il 9 maggio si svolgerà a Podebrady una tradizionale gara di marcia, alla quale prenderanno parte atleti italiani. Tra i partecipanti ci saranno Antonella Palmisano e Francesco Fortunato, che guideranno la squadra composta da veterani e giovani. La competizione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario e vede la presenza di diverse nazionalità in una sfida che si ripete ogni anno in questa località.

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Ci saranno Antonella Palmisano e Francesco Fortunato a guidare gli azzurri, tra veterani e giovani, nella competizione annuale di Podebrady, nella classica gara di marcia del 9 maggio. Si svolgerà nella nuova distanza in programma della 21 km (in cui la Palmisano debutta e fa anche l’esordio stagionale si strada). La campionessa olimpica di Tokyo 2020, con tre podi iridati fatti in carriera e tra di essi, proprio l’argento mondiale avuto nella 35 km, ha svolto diversi raduni per farsi trovare pronta alla competizione. A Podebrady, l’atleta delle Fiamme Gialle, ha vinto in Coppa Europa nel 2017, nel 2020, nel 2021. Francesco Fortunato, a seguito del trionfo mondiale a squadre a Brasilia, si prepara a sbarcare anche in repubblica Ceca, per mettere il suo sigillo nella gara maschile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Antonella Palmisano si rimette in marcia a Podebrady, prima uscita di Fortunato da campioneAntonella Palmisano non ha preso parte ai Mondiali a squadre di marcia, andati in scena domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. Antonella Palmisano apre la stagione, Francesco Fortunato in gara da ‘campione del mondo’: mezza maratona di lusso a PodebradyGrande giornata di marcia a Podebrady (Cechia), storico tempio del tacco e punta che venerdì 8 maggio ospita una tappa del circuito internazionale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cadetti, a Roma i CdS fase regionale; Cus Macerata - Elisa Marini domani in gara (mezza maratona) con la Nazionale italiana di marcia; Schwazer escluso dagli Europei nonostante il record italiano: Le scelte vanno accettate, ma...; Alex Schwazer: Gli Europei di marcia a Birmingham? E' la Federazione che deve fare delle scelte. Marcia: in gara a Prato per i SocietariAnche quest’anno è Prato a ospitare la tappa dei Campionati di società di marcia dedicata alle gare su pista, la terza del calendario in questa stagione. Stavolta l’appuntamento è per la mattina di sa ... fidal.it Alex Schwazer: «Gli Europei di marcia a Birmingham? E' la Federazione che deve fare delle scelte»Dopo il primato italiano nella maratona di marcia in un'intervista a Mediaset l'atleta altoatesino spiega: «Se la federazione ritiene che io possa essere utile, allora bisogna trovarsi, parlarsi insie ... corriere.it Telesveva. . Nuovo ospedale di Andria: bando di gara entro fine giugno, altrimenti slitterà per l’aggiornamento del prezzario regionale. Nel progetto esecutivo ci sarà l’eliporto #andria #attualità #ospedale facebook Affrontiamo l’Udinese in casa in una gara di campionato Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/tOUBR3 #AvantiLazio x.com