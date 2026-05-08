Gara di marcia a Podebrady Palmisano e Fortunato a caccia del podio
Il 9 maggio si svolgerà a Podebrady una tradizionale gara di marcia, alla quale prenderanno parte atleti italiani. Tra i partecipanti ci saranno Antonella Palmisano e Francesco Fortunato, che guideranno la squadra composta da veterani e giovani. La competizione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario e vede la presenza di diverse nazionalità in una sfida che si ripete ogni anno in questa località.
Ci saranno Antonella Palmisano e Francesco Fortunato a guidare gli azzurri, tra veterani e giovani, nella competizione annuale di Podebrady, nella classica gara di marcia del 9 maggio. Si svolgerà nella nuova distanza in programma della 21 km (in cui la Palmisano debutta e fa anche l’esordio stagionale si strada). La campionessa olimpica di Tokyo 2020, con tre podi iridati fatti in carriera e tra di essi, proprio l’argento mondiale avuto nella 35 km, ha svolto diversi raduni per farsi trovare pronta alla competizione. A Podebrady, l’atleta delle Fiamme Gialle, ha vinto in Coppa Europa nel 2017, nel 2020, nel 2021. Francesco Fortunato, a seguito del trionfo mondiale a squadre a Brasilia, si prepara a sbarcare anche in repubblica Ceca, per mettere il suo sigillo nella gara maschile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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