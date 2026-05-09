Gara di Marcia a Podebrady 21 km di successo per l’Italia | Fortunato primo e Palmisano seconda

Nella gara di marcia di Podebrady, disputata il 9 maggio 2026, gli atleti italiani hanno ottenuto ottimi risultati. Su un percorso di 21 chilometri, uno ha concluso in prima posizione e l’altro in seconda, confermando la buona performance della squadra nazionale. La gara si è svolta sotto condizioni meteorologiche favorevoli e ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali.

Podebrady, 9 maggio 2026 – E’stata una giornata splendida nella gara di marcia di Podebrady per gli Azzurri. Francesco Fortunato ha piazzato la prima posizione in 1h23:00 e nella 21 km, la specialità inserita nel programma della disciplina da pochi mesi. E’ un successo importante per l’atleta delle Fiamme Gialle, (oro ai Mondiali a Squadre nella mezza a Brasilia e record del mondo dei 5000 indoor), che conferma l’ottimo momento di forma e la striscia positiva di conquiste. Secondo è arrivato il brasiliano Caio Bonfim (1h23:40), campione mondiale e argento olimpico della 20 km. Terzo il tedesco Christopher Linke (1h23:46). “Più felice di così non potrei essere – racconta Francesco Fortunato, come riporta fidal.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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