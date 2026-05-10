Oggi alle 16 al Malservisi-Matteini si disputa il match tra Follonica Gavorrano e avversaria nella fase di playout della Serie D. La partita rappresenta una possibilità importante per la squadra di evitare la retrocessione in Eccellenza, mettendo in discussione l’intera stagione. Il risultato può influenzare il futuro del club e la permanenza nel campionato.

Il Follonica Gavorrano oggi ha l’occasione di allontanare lo spettro dell’Eccellenza. Oggi alle 16 al Malservisi-Matteini i minerari scendono in campo per un incontro che vale una stagione. Il Follonica Gavorrano si gioca la permanenza in serie D nella sfida contro il Camaiore: una sfida che arriva in virtù del piazzamento ottenuto nel girone E, con i biancorossoblù che hanno chiuso in quattordicesima posizione a quota 37, due punti sopra il Camaiore giunto quindicesimo. Lo scorso anno i minerari finirono al playout dopo un finale di stagione disastroso, culminato con la retrocessione in Eccellenza per mano del Trestina. Poi ci pensò il ripescaggio a riportare i minerari in D, ma se dovesse succedere nuovamente non ci sarà alcun ripescaggio stavolta a far da salvagente ai biancorossoblù.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Playout della serie D. FolGav, vale tutta la stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolareSi giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi...

Catanzaro-Bari: per i pugliesi retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolareSi giocano tutte alle 20,30: Fra le dieci partite dell’ultima giornat nel campionato di calcio di serie B figura Catanzaro-Bari che per i pugliesi...