AmMazza che Ars et Labor | un super gol l' espulsione e la sofferenza Ma Russi è ko - VIDEO

L’Ars et Labor ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Russi grazie a un gol spettacolare di Mazza. La partita è stata segnata dall'espulsione del portiere avversario al 24’ del primo tempo, che ha complicato la gara per entrambe le squadre. Russi ha subito una sconfitta, mentre l’Ars et Labor ha resistito nonostante le difficoltà.