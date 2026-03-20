Il Bologna di Vincenzo Italiano ha vinto 4-3 contro la Roma all’Olimpico dopo 120 minuti di gioco, qualificandosi per i Quarti di Finale di Europa League. La partita è stata una vera maratona, con entrambe le squadre che hanno segnato più volte nel corso del match. La vittoria permette al Bologna di avanzare nella competizione europea, lasciando fuori la Roma.

Il Bologna di Vincenzo Italiano espugna l’ Olimpico al termine di una maratona da 120 minuti, eliminando la Roma di Gasperini con un rocambolesco 3-4 e staccando il pass per i Quarti di Finale di Europa League. In un clima incandescente, i rossoblù hanno ribaltato l’asse tattico del match sfruttando il precoce infortunio di Manu Koné, che ha costretto i giallorossi a ridisegnare la mediana dopo soli 20?. Nonostante la rimonta di carattere firmata da N’Dicka, Malen e un immenso Lorenzo Pellegrini, la rete decisiva di Cambiaghi al 110? del secondo tempo supplementare ha gelato le ambizioni europee della Roma, proiettando i felsinei verso lo scontro internazionale con l’ Aston Villa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Bologna eroico all’Olimpico: batte la Roma 4-3 e vola ai Quarti

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