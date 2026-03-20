È stato un Euroderby folle | il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa League

Il Bologna ha superato la Roma ai supplementari con un punteggio di 4-3, in una partita molto intensa giocata all’Olimpico. Dopo aver pareggiato 1-1 all’andata a Bologna, i rossoblù sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale di Europa League. La sfida è stata caratterizzata da molte emozioni e da un ritmo elevato, portando il pubblico a vivere un match decisamente spettacolare.

Il Bologna batte la Roma in una partita folle all’Olimpico per 3-4 e vola ai quarti di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata a Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano e quella di Gasperini hanno dato spettacolo ed emozioni, regalando 7 gol agli spettatori e un Euroderby dall’altissima intensità. Il club rossoblu va in vantaggio con Rowe, poi Ndicka trova il pareggio dopo pochi minuti e Bernardeschi su calcio di rigore riporta i suoi in vantaggio a fine primo tempo. Al 58esimo Santiago Castro firma il gol dell’1-3 che sembra mettere il punto esclamativo sul match, ma da lì succede di tutto. Prima Malen al 69esimo segna il gol del 2-3 su calcio di rigore procurato da Robinio Vaz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa League Articoli correlati Diretta gol Europa League LIVE: Roma Bologna ai supplementari!Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Europa League, Roma-Bologna 3-3: l’arbitro fischia al 95?, si va ai supplementariAllo Stadio Olimpico si gioca il ritorno degli ottavi di Europa League tra AS Roma e Bologna FC. Bologna-Roma 1-1: gol e highlights | Europa League Contenuti e approfondimenti su Europa League Temi più discussi: Europa League, Roma favorita nell’euroderby contro il Bologna; Italiano: Gasperini è un esempio per tutti. Presto per dare un giudizio sulla stagione; Europa League: stasera euro-derby Bologna-Roma, Italiano sfida Gasperini. Probabili formazioni: Koné out; Euroderby con la Roma, ci siamo. Italiano: La crisi in casa del Bologna? Per me è inspiegabile. Roma, Gasperini: Ecco come sta la squadra. Novità importanti su KonéConferenza stampa Gasperini Roma Bologna - Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto nella consueta conferenza ... fantamaster.it Bologna-Roma, il derby d’Europa: ecco dove vederlo in streaming e diretta tvDove vedere l'andata dell'ottavo di finale di Europa League Bologna-Roma, in programma domani alle 18:45 al Dall'Ara ... derbyderbyderby.it Europa League, Roma-Bologna 3-3: si va ai supplementari Conference: Rakow-Fiorentina 1-2: i viola passano il turno Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/europa-conference-league-ritorno-ottavi-finale-in-campo-roma-boogn - facebook.com facebook Diretta #RomaBologna #EuropaLeague: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti x.com