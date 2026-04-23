Playoff NBA | Oklahoma City sul 2-0 contro Phoenix Detroit pareggia con Orlando

I playoff NBA vedono Oklahoma City in vantaggio per 2-0 contro Phoenix, con la squadra che ha dominato anche questa volta grazie a una prestazione di Gilgeous-Alexander. Nel frattempo, a Detroit i Pistons hanno pareggiato la serie contro Orlando, reagendo dopo la sconfitta nella prima partita. Le sfide continuano con i prossimi incontri già programmati.

I Thunder dominano ancora i Suns trascinati da Gilgeous-Alexander, mentre i Pistons reagiscono dopo gara-1 e riportano la serie in equilibrio. Oklahoma City sfrutta al meglio il fattore campo e si porta sul 2-0 nella serie contro Phoenix, valida per il primo turno dei playoff NBA. I Thunder chiudono i conti già dopo tre quarti, imponendosi con il punteggio finale di 120-107. Grande protagonista Shai Gilgeous-Alexander, autore di 37 punti, accompagnati da 5 rimbalzi e 9 assist. Buon contributo anche da parte di Chet Holmgren e Jalen Williams, entrambi a quota 19 punti, mentre Isaiah Hartenstein sfiora la doppia doppia con 9 punti e 10 rimbalzi.🔗 Leggi su Sportface.it

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IT’S GAME DAY! Archiviato il primo atto della serie con si torna in azione per gara-2 con l’obiettivo di difendere il fattore campo così da poter volare a Phoenix più tranquilli Phoenix Suns Paycom Center Oklahoma City (Oklahoma) 3.30 (orario x.com