playoff e playout i risultati della serie d girone h

Nel girone H di Serie D, si sono conclusi i turni di playoff e playout con alcune sorprese. La Paganese ha vinto in trasferta contro il Fasano, che sette giorni prima aveva ottenuto una vittoria per 6-0, assicurandosi così un posto in finale. I risultati del girone H hanno portato a sviluppi importanti per le squadre coinvolte, con la finalissima ormai alle porte.

La grande sorpresa dei playoff del girone H di Serie D è quella della Paganese che batte a domicilio il Fasano (che sette giorni fa aveva battuto 6-0) ed accede alla finalissima. Delusione foggiana: l'Heraclea, dopo appena un anno e con grandi progetti, retrocede in Eccellenza dopo l'1-1 di Nola, che, invece, si salva mantenendo la categoria. La Sarnese 1926 ha conquistato la salvezza e la permanenza in Serie D battendo il Pompei per 2-1 nella finale play-out del Girone H. Il Barletta, invece, ha vinto anche la prima gara della "poule scudetto" contro il Savoia grazie al gol decisivo di Lattanzio. Il Taranto, in Eccellenza, ha vinto la finale playoff regionale contro il Canosa per 2-0.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Serie D, girone H: domani playoff e playoutGirone H – PlayoffMARTINA – NARDO’ ore 19,30FASANO – PAGANESE ore 16 Girone H – Playout ore 16SARNESE – POMPEINOLA – HERACLEA IlSipontino.

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