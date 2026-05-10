Nel torneo di Serie D si avvicina il turno dei play-off, con l’Atletico Ascoli impegnato contro il Teramo in una sfida decisiva per la promozione. La squadra locale dovrà affrontare l’assenza di Mattia Sardo, fondamentale nel reparto offensivo, mentre il Teramo si trova in una posizione favorevole grazie a due opzioni tattiche specifiche. La partita si preannuncia come un momento chiave per entrambe le formazioni in vista dell’obiettivo promozione.

? Punti chiave Come farà Seccardini a compensare l'assenza cruciale di Mattia Sardo?. Quali sono le due opzioni che favoriscono il Teramo nel turno?. Come cambierà la tattica dell'Atletico Ascoli rispetto all'ultimo scontro diretto?. Chi saranno i giocatori chiave del Teramo che tornano in campo?.? In Breve Mattia Sardo resta fuori per il respingimento del ricorso presentato.. Il Teramo dispone di due esiti favorevoli su tre per il passaggio.. Alessandretti e Angiulli rientrano a disposizione per la squadra abruzzese.. L'ultimo scontro diretto tra le squadre è avvenuto sette giorni fa.. Alle ore 16:00 di questo pomeriggio, il campo del Teramo ospiterà la semifinale play-off del Girone F di Serie D che vedrà l’Atletico Ascoli impegnato in una sfida decisiva contro gli abruzzesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play-off Serie D: l’Atletico Ascoli sfida il Teramo per il passaggio

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