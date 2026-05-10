Nel torneo di Serie D, il Lenz affronta la Pro Palazzolo nei play-off. La partita si svolge senza influire sulla promozione, visto che il campionato si è concluso con il secondo posto per il Lentigione. La sfida si concentra esclusivamente sulla conquista di un risultato che possa portare alla gloria, senza implicazioni per l’ascesa di categoria. La competizione si svolge in un clima di attesa e tensione.

Chiuso il campionato al secondo posto, il Lentigione si trova ora ai play-off che non hanno alcun effetto sulla promozione in Serie C. Oggi alle 16 al Levantini il Lenz affronta la Pro Palazzolo che è giunta quinta, superando proprio nel finale la Pro Sesto sconfitta a Correggio. Iniziamo dal regolamento: è una delle semifinali (l’altra è Pistoiese-Piacenza) e si gioca in gara unica sul campo della meglio classificata in regular season, e dunque a Lentigione. Se al termine dei tempi regolamentari le due squadre fossero in parità, si passerà a due supplementari da 15 minuti. Persistesse la parità, passa il Lentigione, che poi riproporrebbe lo stesso meccanismo contro la vincente di Pistoiese-Piacenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Play off Serie D. Il Lenz sfida la Pro Palazzolo. Ma conta solo per la gloria

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