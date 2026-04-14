Dopo la pausa per la World Cup, riprende la stagione di Serie A1 di pallanuoto con un turno infrasettimanale. La sfida tra le due squadre più forti, Pro Recco e Brescia, si ripropone in una partita che suscita grande attenzione tra gli appassionati. Nel frattempo, la sfida tra Salerno e Ortigia si svolge in una fase cruciale della stagione, con entrambe le formazioni impegnate nella zona play-out.

Dopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già iniziato con l’incontro vinto quest’oggi dal Posillipo sul Telimar, e prevede cinque incontri nella giornata di domani, con il posticipo tra Napoli e Quinto in programma mercoledì 22 aprile. Domani il programma si aprirà alle ore 14.00 con il delicatissimo scontro diretto in zona play-out tra Salerno ed Ortigia: i siracusani sono a -3 dai campani e con una vittoria scavalcherebbero anche il Telimar, battuto dal Posillipo nell’anticipo, lasciando così il penultimo posto. Alle 14.45 spazio al più classico degli scontri testa-coda, con Pro Recco-Florentia: non ci saranno problemi per i liguri, con i toscani praticamente in A2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-out

Pallanuoto, il Brescia vince e torna a -3 dalla Pro Recco in Serie A1. Successi per Ortigia e De AkkerA -2 dai giuliani ed a -1 dai liguri si porta il De Akker Team, che regola la Canottieri Napoli per 15-11 e puntella il settimo posto, allungando...

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