Pallanuoto torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1 Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-out

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa per la World Cup, riprende la stagione di Serie A1 di pallanuoto con un turno infrasettimanale. La sfida tra le due squadre più forti, Pro Recco e Brescia, si ripropone in una partita che suscita grande attenzione tra gli appassionati. Nel frattempo, la sfida tra Salerno e Ortigia si svolge in una fase cruciale della stagione, con entrambe le formazioni impegnate nella zona play-out.

Dopo la pausa per la World Cup torna con un turno infrasettimanale la regular season della Serie A1 di pallanuoto maschile: il 21° turno è già iniziato con l’incontro vinto quest’oggi dal Posillipo sul Telimar, e prevede cinque incontri nella giornata di domani, con il posticipo tra Napoli e Quinto in programma mercoledì 22 aprile. Domani il programma si aprirà alle ore 14.00 con il delicatissimo scontro diretto in zona play-out tra Salerno ed Ortigia: i siracusani sono a -3 dai campani e con una vittoria scavalcherebbero anche il Telimar, battuto dal Posillipo nell’anticipo, lasciando così il penultimo posto. Alle 14.45 spazio al più classico degli scontri testa-coda, con Pro Recco-Florentia: non ci saranno problemi per i liguri, con i toscani praticamente in A2.🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallanuoto, torna la sfida a distanza tra Pro Recco e Brescia in Serie A1. Salerno-Ortigia sfida delicata in zona play-out

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