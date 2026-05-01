Dimentichiamo il passato ora conta solo la gloria | l' Akragas di Sebi Catania lancia la carica playoff contro il Pro Ragusa

L'Akragas di Sebi Catania si prepara alla semifinale playoff contro il Pro Ragusa, che si terrà domenica alle 16 allo stadio comunale di Aragona. La squadra si allena al campo Totò Russo in vista di questo incontro decisivo. La partita rappresenta l’appuntamento più importante della stagione e si gioca nel contesto dei playoff, con l’obiettivo di proseguire nel percorso verso la finale.

Il primo maggio si lavora al Totò Russo. L’Akragas di Sebi Catania ha messo nel mirino l’appuntamento più importante della stagione: la semifinale playoff contro il Pro Ragusa, in programma domenica alle ore 16 allo stadio comunale di Aragona. La rifinitura è prevista sabato, poi sarà tempo di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Akragas, ai play-off c’è il Pro Ragusa: ora inizia la fase decisivaArchiviata la stagione regolare, per l’Akragas Slp si apre un nuovo capitolo: i play-off.

Play-off Akragas: Cipolla guida la sfida decisiva contro Pro Ragusa? Cosa sapere Akragas e Pro Ragusa si sfidano domenica alle 16,30 allo stadio Totò Russo di Aragona.

Aggiornamenti e dibattiti

Dimentichiamo il passato, ora conta solo la gloria: l'Akragas di Sebi Catania lancia la carica playoff contro il Pro RagusaDomenica alle 16, lo stadio Totò Russo di Aragona si trasformerà nel teatro della sfida decisiva per la stagione biancazzurra. Nonostante il vantaggio di due risultati su tre, mister Catania e il ca ... agrigentonotizie.it

Akragas-Priolo finisce 1-1: Di Mora illude i biancazzurri ma poi arriva il pareggio-beffa quasi allo scadereBiancazzurri avanti per gran parte del match con la rete del vantaggio nel primo tempo, poi la rimonta ospite nel finale. Ampio turnover per Sebi Catania in vista dei play-off e della Coppa Italia ... agrigentonotizie.it