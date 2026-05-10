Play off Serie B Interregionale | oggi la ’bella’ in casa della Sangiorgese I ragazzi di Baroni hanno le qualità per farcela La ReBasket ci crede | fare il blitz e volare ai quarti
Oggi si svolge la partita decisiva tra ReBasket 2000 e Sangiorgese, valida per i playoff di Serie B Interregionale. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Baroni, si presenta con l’obiettivo di superare il turno e accedere ai quarti. La gara rappresenta l’ultimo ostacolo prima della qualificazione e si svolge sul campo della squadra di casa. La formazione ospite ha dimostrato determinazione e vuole sfruttare questa occasione per ottenere il passaggio del turno.
ReBasket 2000 in campo per la decisiva gara-3 del primo turno dei playoff di B Interregionale, andando a caccia di un’altra impresa. Dopo aver piegato al fotofinish la Sangiorgese nella rivincita infrasettimanale, trascinata dal totem Nikoci, la formazione cittadina fa visita alle 18 ai lombardi per la "bella". In palio c’è un posto i quarti di finale, dove la vincente troverà una tra Stings Mantova e Nervianese, anch’esse opposte allo stesso orario. La ReBasket dovrà reggere l’urto soprattutto in difesa, evitando il parziale subito nella ripresa sette giorni fa in gara-1. Per farlo sarà necessario limitare il playmaker Tosetti (14,1 punti per gara) e la guardia Testa (13,8), oltre ai lunghi Manenti (11) e Sakalas (9,7), con l’esperto lituano che veste i panni dell’ex di turno e finora non ha particolarmente inciso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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