Play off Serie B Interregionale | oggi la ’bella’ in casa della Sangiorgese I ragazzi di Baroni hanno le qualità per farcela La ReBasket ci crede | fare il blitz e volare ai quarti

Oggi si svolge la partita decisiva tra ReBasket 2000 e Sangiorgese, valida per i playoff di Serie B Interregionale. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Baroni, si presenta con l’obiettivo di superare il turno e accedere ai quarti. La gara rappresenta l’ultimo ostacolo prima della qualificazione e si svolge sul campo della squadra di casa. La formazione ospite ha dimostrato determinazione e vuole sfruttare questa occasione per ottenere il passaggio del turno.

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