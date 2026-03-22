La squadra di pallacanestro di Serie B interregionale si prepara a disputare il secondo incontro consecutivo in casa, questa volta contro una formazione di Scandiano. La partita, prevista per le 17 al PalaRegnani, vede i ragazzi di coach Baroni impegnati nella decima giornata di ritorno. La ReBasket, che ha già battuto il fanalino di coda Carrè, cerca di mantenere il ritmo.

Secondo match interno consecutivo per la ReBasket 2000 (22), in campo alle 17 al PalaRegnani di Scandiano nella 10ª giornata di ritorno. I biancoblù hanno sbrigato con un’ottima ripresa la pratica Gardonese e si preparano a ricevere il fanalino Playbasket Carrè (8): riconquistato l’ottavo posto in solitaria, che garantirebbe la qualificazione ai playoff, Mazza e compagni hanno la necessità di allungare sulla Virtus Padova, attualmente nona a 2 lunghezze, e l’appuntamento odierno rappresenta una occasione da non lasciarsi sfuggire. Carrè arriva dal blitz esterno di Trieste col Jadran e punta sui 13,7 punti di media del playmaker Chemello, uno dei 3 in doppia cifra nelle fila venete al pari del centro Alesso (11,3) e di Rigon (10,8). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Serie B Interregionale: secondo match di fila per i ragazzi di coach Baroni. Si gioca a Scandiano alle 17. ReBasket, sbarazzati del fanalino Carrè

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