Serie b interregionALE Conti straordinario | segna 45 punti La ReBasket esulta

Nella partita di Serie B interregionale, ReBasket 2000 ha ottenuto una vittoria molto combattuta contro Pordenone con il punteggio di 95-94. Conti ha segnato 45 punti, contribuendo in modo decisivo all’esito finale. Tra i giocatori di ReBasket 2000, sono stati schierati anche Caiti con 20 punti, Costoli con 13 e Codeluppi con 8. La gara si è conclusa con grande entusiasmo per la squadra locale.

REBASKET 2000 95 PORDENONE 94 REBASKET 2000: Costoli 13, Obayagbona, Yadde ne, Conti 45, Mazza ne, Modena 5, Caiti 20, Maramotti 2, Codeluppi 8, Nikoci 2. All. Baroni. PORDENONE: Cardazzo, Fazzi 8, Cagnoni 16, Malbasa 6, Ballati 8, Ragagnin 12, Mandic 11, Bevilacqua 9, Bozzetto 22, Iacopini 2. All. Milli. Arbitri: Gavagnin di Venezia e Indrizzi di Modena. Parziali: 19-24, 45-44, 71-74. Trascinata dai 45 punti e dal 56 di valutazione di uno straordinario Conti, la ReBasket 2000 (24) piega Pordenone (26) nel turno infrasettimanale e rimane sola all’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff, con 2 lunghezze di vantaggio sulla Virtus Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie b interregionALE. Conti straordinario: segna 45 punti. La ReBasket esulta Serie B Interregionale. La ReBasket riceve gli Stings. Attenzione a Boudet e VerriSeconda apparizione casalinga di fila per la ReBasket 2000 (16), in campo alle 18 al PalaBigi nella quarta di ritorno di Serie B Interregionale. Pallacanestro Serie B Interregionale: secondo match di fila per i ragazzi di coach Baroni. Si gioca a Scandiano alle 17. ReBasket, sbarazzati del fanalino CarrèSecondo match interno consecutivo per la ReBasket 2000 (22), in campo alle 17 al PalaRegnani di Scandiano nella 10ª giornata di ritorno. Temi più discussi: Serie B Interregionale, altra impresa della Dinamo: Ozzano ko; B Interregionale: La Vismederi Costone Siena sbanca il Fontevivo nell'anticipo della 12.a di ritorno; Basket Serie B Interregionale: La Stosa Virtus ad Empoli nel turno infrasettimanale; 27^ B Interregionale – Gallarate e Bocconi si giocano i playoff. Gazzada con Bergamo per la salvezza. Serie B Interregionale - 26a giornata 25-26: calendario, risultati mercoledì, classificheIl campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo alla ventisettesima giornata della stagione regolare (12a di ritorno), nel tra il 4, 8 e ... pianetabasket.com Serie B Interregionale - 26a giornata 25-26: calendario, risultati, classificheIl campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo alla venticinquesima giornata della stagione regolare (10a di ritorno), nel weekend 28 e ... pianetabasket.com “Stuprata dopo la festa per la Serie C”: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio x.com Sperando di vedere presto Foggia-Bari in serie A, la coppa dalle grandi orecchiette torna a casa W la Puglia sempre #StannoTuttiInvitati ##OraInOnda #Canale5 - facebook.com facebook