Play off volley | la Puliservice travolge l’Arpaia con un 3-0 netto

Nel primo round delle semifinali dei play off di volley, la Puliservice Reggio Calabria ha conquistato una vittoria senza concedere punti all’Arpaia Lamezia, con un risultato di 3-0. La squadra ha mostrato una buona organizzazione in campo e ha mantenuto il controllo dell’incontro dall’inizio alla fine. La sfida si è svolta senza particolari sussulti, lasciando aperta la serie.

La Puliservice Reggio Calabria ha aperto il confronto per le semifinali dei play off con una vittoria netta e convincente, superando l’Arpaia Lamezia con un punteggio di 3-0. Il match, disputato nella giornata di domenica 19 aprile 2026, ha le ragazze guidate da Franco Giglietta dominare la scena con parziali di 25-16, 25-18 e 25-17, mettendo in chiaro le proprie ambizioni per il titolo. Il dominio reggino e l’equilibrio tecnico del match. La prestazione della squadra amaranto è stata caratterizzata da una concentrazione costante che è emersa fin dai primi momenti della sfida. La gestione delle fasi di gioco è stata impeccabile, con una capacità di pressione che ha messo in difficoltà le avversarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Play off volley: la Puliservice travolge l’Arpaia con un 3-0 netto Notizie correlate Volley: Puliservice leader e verso la Coppa Calabria dopo il 3-1 all’Arpaia a Lamezia.La Puliservice Volley ha conquistato una convincente vittoria contro l'Arpaia, imponendosi per 3-1 al Palagatti di Lamezia Terme domenica 15 febbraio... Leggi anche: Serie C, la combattente Puliservice non lascia scampo all'Arpaia: super vittoria a Lamezia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gara 2 Finale 15-04-2026 – Playoff A1 Tigota’ – RISULTATI; Semifinale Play Off, Lube di scena domani a Verona per il terzo round; Play Off 5° Posto, Semifinali al via: la Vero Volley Monza sfida Trento sulla strada verso l'Europa; Playoff Volley 2026, Gara 5 Modena-Piacenza: orario e dove vederla in TV. Volley, la Fenix Energia stecca l'ultima chiamata: Forlì festeggia, play-off sfumatiPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il benefici ... ravennatoday.it Volley femminile, buona la prima per la Puliservice: 3-0 i semifinaleInizia molto bene la semifinale Playoff per la Puliservice Reggio Calabria. Tre a zero secco contro l’imprevedibile Arpaia Lamezia. E’ già scritta la finalissima contro Pallavolo Rossano, anche lei vi ... strettoweb.com WeSport.it. . Under 17 Elite - Semifinale play off Fair Play Messina 1 Real Catania 2 Marcatori: 10' pt Nicosia (RC), 17' st Zocco (RC), 34' st Brigandì (FP) WeSport.it facebook GAME DAY - Gara 4 Semifinali Play Off Oggi è il giorno di Gara 4 Semifinali! Tutti all'Eurosuole Forum per sostenere i nostri ragazzi! Sabato 18 Aprile Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport, DAZN e VB x.com