Nel match dei playoff di Serie C, l'Asd Giarratana Volley ha ottenuto una vittoria di 3-0 contro l’Erice nella propria palestra. La partita si è svolta in un ambiente domestico e si è conclusa con un risultato netto per la squadra di casa. La prossima sfida è in programma per sabato 9 maggio, quando i giocatori affronteranno in casa il team del Milazzo.

? Cosa sapere L'Asd Giarratana Volley batte l'Erice 3-0 nella palestra di Giarratana nei play off.. Il team di Gianluca Giacchi affronta il Milazzo sabato 9 maggio in casa.. L’Asd Giarratana Volley domina il primo turno dei play off di Serie C maschile sconfiggendo per 3-0 il Cantieri Elewatt Entello Erice nella palestra comunale di Giarratana. La squadra guidata da Gianluca Giacchi ha dato un segnale chiaro di ambizione, travolgendo gli avversari senza concedere alcun set. Il match si è concluso con i parziali di 25-21, 25-18 e 25-21, punteggi che riflettono una gestione costante del vantaggio da parte dei padroni di casa. La palestra è stata gremita di sostenitori, un elemento che ha pesato decisamente sul ritmo della sfida, trasformando il pubblico in un supporto fondamentale per il successo dei locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Play off Serie C: la Giarratana travolge l’Erice con un netto 3-0

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